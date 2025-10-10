В Ростове собираются перераспределить пассажиропоток с помощью нейросетей

Например, на Западном развороте Центрального рынка находятся конечные остановки 14 маршрутов, обслуживающих Железнодорожный и Советский районы Ростова. Население в городе увеличивается, а количество маршрутов нет. Из-за этого в часы пик на остановочных комплексах происходит столпотворение.