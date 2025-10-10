В Ростове собираются перераспределить пассажиропоток с помощью нейросетей

В Ростове планируют использовать нейросеть для управления пассажиропотоком. Об этом директор городского департамента транспорта Константин Лашенко сообщил телеканалу «Дон 24».
Специалисты считают, что искусственный интеллект позволит увидеть, где общественный транспорт перегружен, после чего перераспределить подвижной состав более оптимальным образом.
Например, на Западном развороте Центрального рынка находятся конечные остановки 14 маршрутов, обслуживающих Железнодорожный и Советский районы Ростова. Население в городе увеличивается, а количество маршрутов нет. Из-за этого в часы пик на остановочных комплексах происходит столпотворение.
Решать проблему власти планируют комплексно. Во-первых, они намерены проанализировать пассажиропоток с помощью нейросетей, чтобы в будущем его оптимизировать. Во-вторых, заняться кадровым вопросом. По словам Константина Лашенко, дефицит водительского состава составляет 51%.
