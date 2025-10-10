Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе перекроют одну из главных улиц почти на сутки: Рассказываем когда и почему

Мера связана с проведением спортивного мероприятия.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что в период с 00:00 11 октября до 22:00 12 октября будет прекращено движение транспорта по шоссе Хынчешть, на участке между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй, с перенаправлением на прилегающие улицы.

Данная мера связана с проведением спортивного мероприятия. Водителям рекомендуется соблюдать указания сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушая Правила дорожного движения.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.

Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).

Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?

Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).

Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!

Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).