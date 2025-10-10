В Кишиневе перекроют одну из главных улиц почти на сутки: Рассказываем когда и почему

Мэрия Кишинёва сообщает, что в период с 00:00 11 октября до 22:00 12 октября будет прекращено движение транспорта по шоссе Хынчешть, на участке между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй, с перенаправлением на прилегающие улицы.
Данная мера связана с проведением спортивного мероприятия. Водителям рекомендуется соблюдать указания сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушая Правила дорожного движения.
