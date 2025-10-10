Уфимские туристы застряли в аэропорту Грузии

Рейс авиакомпании «Азимут», который должен был доставить пассажиров из Тбилиси в Уфу, столкнулся с непредвиденной задержкой. По информации «Башинформа», одна из путешественниц рассказала, что рейс, изначально запланированный на 9:35 утра, не смог вылететь по расписанию.
По данным аэропорта Уфы подтвердили информацию о задержке. Согласно расписанию, рейс A4 4066 авиакомпании «Азимут» должен был приземлиться в Уфе в 17:45. Причиной задержки, с которой столкнулись пассажиры, стали технические неисправности на борту воздушного судна. В качестве решения проблемы авиакомпания организовала отправку другого самолета из Москвы, чтобы забрать застрявших туристов.
