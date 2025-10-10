Уфимские туристы застряли в аэропорту Грузии

Рейс авиакомпании «Азимут», который должен был доставить пассажиров из Тбилиси в Уфу, столкнулся с непредвиденной задержкой. По информации «Башинформа», одна из путешественниц рассказала, что рейс, изначально запланированный на 9:35 утра, не смог вылететь по расписанию.