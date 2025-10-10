Свыше 5 тысяч человек собрал фестиваль профессий в Сочи

Фестиваль профессий «Проф-драйв: энергия мастерства» прошел с 15 сентября по 2 октября в Сочи в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие объединило свыше 5 тыс. студентов, преподавателей, школьников и их родителей, а также 56 профориентологов и 115 работодателей, сообщили в городской администрации.
Масштабное событие состоялось в Сочи впервые и было приурочено к 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО) в России.
«Фестиваль отвечает главным задачам, которые сегодня ставит Президент России Владимир Владимирович Путин перед системой среднего профессионального образования. Президент отметил, что в последние годы престиж рабочих специальностей, их востребованность на рынке труда растут. Это, безусловно, результат совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию средних специальных учебных заведений, совершенствование стандартов подготовки квалифицированных кадров. Сочинский фестиваль “Проф-драйв: энергия мастерства — 2025” поможет выстроить тесную связь между образовательными программами и потребностями реального сектора. Сейчас в Сочи работают 12 организаций среднего профессионального образования и 4 отделения СПО на базе высших учебных заведений», — рассказала заместитель главы города Елена Канюк.
Ключевыми мероприятиями фестиваля стали городской конкурс творческих работ «Юниор.Prof» и квест «Проф-погружение» для школьников, а также запуск Всероссийской акции «СПО 85!». Для студентов состоялись мастер‑классы от предприятий‑партнеров. В заключительный день прошел семинар-практикум для профориентологов и церемония торжественного закрытия фестиваля, на которой подвели итоги конкурса «Юниор.Prof».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.