Свыше 5 тысяч человек собрал фестиваль профессий в Сочи

«Фестиваль отвечает главным задачам, которые сегодня ставит Президент России Владимир Владимирович Путин перед системой среднего профессионального образования. Президент отметил, что в последние годы престиж рабочих специальностей, их востребованность на рынке труда растут. Это, безусловно, результат совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий, модернизацию средних специальных учебных заведений, совершенствование стандартов подготовки квалифицированных кадров. Сочинский фестиваль “Проф-драйв: энергия мастерства — 2025” поможет выстроить тесную связь между образовательными программами и потребностями реального сектора. Сейчас в Сочи работают 12 организаций среднего профессионального образования и 4 отделения СПО на базе высших учебных заведений», — рассказала заместитель главы города Елена Канюк.