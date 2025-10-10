В городе Волжском Волгоградской области появилась скейт-площадка

Спортивная и скейт-площадки появились на аллее у Центрального рынка в Волжском после завершения второго этапа благоустройства парка культуры и отдыха по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.
Новая скейт-площадка стала единственной в городе, которая соответствует требованиям для проведения профессиональных соревнований и подготовки скейтеров. В спортивной зоне можно заниматься футболом, баскетболом и волейболом, также там оборудован корт.
Кроме того, в этом году в ходе благоустройства в парке культуры и отдыха «Волжский» появились дополнительные тротуары, системы освещения и видеонаблюдения и беседка для отдыха.
Напомним, в прошлом году на территории проложили 9 тыс. кв. м новых пешеходных дорожек, смонтировали современные системы полива, освещения и видеонаблюдения, обустроили детскую площадку с резиновым покрытием и игровым оборудованием, зону для выгула собак и высадили деревья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.