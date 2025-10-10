Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нобелевский комитет проверит возможную утечку из-за ставок на лауреата премии мира

Норвежский Нобелевский комитет собирается проверить сообщение о возможной утечке решения о присвоении премии мира на фоне скачка ставок на лауреата. Об этом в пятницу, 10 октября, заявил директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Норвежский Нобелевский комитет собирается проверить сообщение о возможной утечке решения о присвоении премии мира на фоне скачка ставок на лауреата. Об этом в пятницу, 10 октября, заявил директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

Внимание на ситуацию со ставками обратили аналитики из газеты Aftenposten. Накануне присуждения премии лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая в итоге ее и получила, считалась «аутсайдером» среди других номинантов. Однако, по данным Polymarket, уже в ночь на 10 октября ее шансы на победу всего за пару часов выросли с 3,6 процента до 70.

По данным Finansavisen, сразу три пользователя платформы ночью и утром пятницы поставили крупные суммы на ее победу. В итоге каждому удалось выручить примерно по 90 тысяч долларов, говорится в материале.

Изначально большинство считало, что премию получит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Политики и специалисты по всему миру выдвигали его кандидатуру, особенно после решений главы Белого дома по конфликту в Газе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы вручение Нобелевской премии мира президенту США. В окружении главы Белого дома выразили мнение, что политик в 2026 году будет иметь больше шансов на получение Нобелевской премии мира.

Пресс-секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, в свою очередь, заявил, что Нобелевский комитет наглядно показал, что политика для него намного важнее мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше