Изначально большинство считало, что премию получит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Политики и специалисты по всему миру выдвигали его кандидатуру, особенно после решений главы Белого дома по конфликту в Газе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы вручение Нобелевской премии мира президенту США. В окружении главы Белого дома выразили мнение, что политик в 2026 году будет иметь больше шансов на получение Нобелевской премии мира.