Норвежский Нобелевский комитет собирается проверить сообщение о возможной утечке решения о присвоении премии мира на фоне скачка ставок на лауреата. Об этом в пятницу, 10 октября, заявил директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.
Внимание на ситуацию со ставками обратили аналитики из газеты Aftenposten. Накануне присуждения премии лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая в итоге ее и получила, считалась «аутсайдером» среди других номинантов. Однако, по данным Polymarket, уже в ночь на 10 октября ее шансы на победу всего за пару часов выросли с 3,6 процента до 70.
По данным Finansavisen, сразу три пользователя платформы ночью и утром пятницы поставили крупные суммы на ее победу. В итоге каждому удалось выручить примерно по 90 тысяч долларов, говорится в материале.
Изначально большинство считало, что премию получит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Политики и специалисты по всему миру выдвигали его кандидатуру, особенно после решений главы Белого дома по конфликту в Газе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия, если бы ее мнение было учтено, поддержала бы вручение Нобелевской премии мира президенту США. В окружении главы Белого дома выразили мнение, что политик в 2026 году будет иметь больше шансов на получение Нобелевской премии мира.
Пресс-секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, в свою очередь, заявил, что Нобелевский комитет наглядно показал, что политика для него намного важнее мира.