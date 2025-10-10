«Ъ»: В Ярославле компания предложила 999 квинтиллионов рублей на торгах

В Ярославле участник торгов по продаже муниципального имущества предложил приобрести его за 999 квинтиллионов рублей и был признан победителем торгов. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на межрегиональный УФАС по Ярославской и Костромской областям.
В статье отметили, что в карточке торгов начальная цена недвижимости — бывшего Дома быта в Ярославле составляла 3,2 млн руб. Для участия в торгах были заявлены 12 участников. Максимальную сумму лота предложила северодвинская компания — 999999999999999999,99 рублей. Это максимально возможная сумма, которую принимает система. Комиссия признала фирму победителем аукциона.
Однако затем компания обратилась в УФАС с жалобой на организатора торгов и требовала отменить свою победу на торгах.
В УФАС подчеркнули, что теперь фирма как победитель торгов обязана оплатить заявленную ею же сумму за приобретение объекта городской недвижимости.
В материале «Ъ» заметили, что схема с предложением максимально возможной суммы используется для отсечения других участников торгов. При этом в случае отказа от покупки компании не вернут задаток, который составил 321 тысячу рублей.
