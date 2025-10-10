«Ъ»: В Ярославле компания предложила 999 квинтиллионов рублей на торгах

Как писал сайт KP.RU, ранее УФАС Ставропольского края обнаружило нарушения при продаже арестованного имущества на торгах. На действия организатора и оператора электронной торговой площадки пожаловался местный житель. Выяснилось, что они искусственно мешали участникам аукциона в подаче заявок. Это привело к ограничению конкуренции. Кроме того, была использована новая непроверенная электронная торговая площадка, которая создала сложности для потенциальных участников.