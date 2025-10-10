Нобелевский институт ведет расследование утечки имени лауреата премии мира

Нобелевский институт в Норвегии начал расследование после появления данных об утечке имени лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Как сообщает Financial Times, внимание к ситуации привлек всплеск онлайн-ставок на победу оппозиционного политика из Венесуэлы Марии Корины Мачадо за несколько часов до официального объявления результатов.
По данным издания, на прогнозном рынке Polymarket коэффициент на победу Мачадо за день до церемонии составлял 3,7%, однако буквально за минуты до оглашения вырос до 31,5%. При этом до этого момента ни СМИ, ни аналитики не считали ее фаворитом премии.
Нобелевский институт подтвердил норвежским СМИ факт начала расследования, направленного на выяснение источника утечки информации о решении комитета.
На Нобелевскую премию мира 2025 года выдвинуты 338 кандидатов, включая 244 человека и 94 организации. Среди номинантов — президент США Дональд Трамп, шведская экоактивистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Церемония вручения состоится 10 декабря в Осло — в день памяти Альфреда Нобеля. Размер денежного вознаграждения в каждой категории в этом году составляет 11 миллионов шведских крон (около $1,17 миллиона).
Нобелевская неделя стартовала 6 октября. Уже объявлены лауреаты в области медицины, физики, химии и литературы.