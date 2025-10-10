Более 55 км дорог отремонтируют в Выселковском районе Кубани до конца года

Ремонт 55 км автодорог завершат в Выселковском районе Краснодарского края до конца текущего года в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Самым протяженным является участок между станицами Каневской и Березанской с 52-го по 75-й км дороги. Работы на объекте находятся в завершающей фазе. Также продолжается ремонт на отрезке, соединяющем станицы Выселки и Кирпильскую. Подрядчик занимается формированием основания дорожного полотна, после чего специалисты перейдут к заключительному этапу — нанесению финального слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, скоро будет готов участок протяженностью более 2,3 км между станицей Журавской и городом Тихорецком.
Всего в Краснодарском крае в этом году планируют отремонтировать 32 участка региональных дорог общей протяженностью свыше 208 км, включая 4 моста.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.