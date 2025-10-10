Более 55 км дорог отремонтируют в Выселковском районе Кубани до конца года

Самым протяженным является участок между станицами Каневской и Березанской с 52-го по 75-й км дороги. Работы на объекте находятся в завершающей фазе. Также продолжается ремонт на отрезке, соединяющем станицы Выселки и Кирпильскую. Подрядчик занимается формированием основания дорожного полотна, после чего специалисты перейдут к заключительному этапу — нанесению финального слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, скоро будет готов участок протяженностью более 2,3 км между станицей Журавской и городом Тихорецком.