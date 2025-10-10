Воробьев поддержал идею обязать безработных платить взносы за ОМС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал инициативу спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС).
— Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в семь утра, идет в офис или на завод. По сути, человек, который стоит у станка, платит за тех, кто лежит на диване или работает неофициально, — приводит его слова РИА Новости.
Несколько дней назад Матвиенко предложила ввести обязательство для неработающих трудоспособных россиян платить взносы за ОМС. По ее словам, любой здоровый человек может заплатить 45 тысяч рублей в год. Матвиенко сочла эту сумму «небольшой». Инициатива Матвиенко, озвученная на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета, предполагает, что нововведение не затронет детей, пенсионеров и людей с инвалидностью.
С предложением спикера также согласились власти Санкт-Петербурга. Глава комитета финансов администрации северной столицы Светлана Енилина считает, что такое решение, принятое на федеральном уровне, позволит значительно снизить нагрузку на бюджеты регионов и «восстановить социальную справедливость».