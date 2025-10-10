Разработчик Windows XP раскрыл тайну операционной системы

Хотя каждый лицензионный ключ в системе Microsoft изначально предназначен для однократного использования, этот оказался в «белом списке» и успешно активировал систему сотни, а то и тысячи раз. Лишь спустя время Microsoft добавила его в «чёрный список», прекратив массовое несанкционированное использование.