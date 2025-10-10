Разработчик Windows XP раскрыл тайну операционной системы

Бывший инженер Microsoft и один из создателей Windows XP Дэйв В. Пламмер рассказал историю самого известного ключа активации, попавшего в руки пиратов. Об этом пишет издание Tom’s Hardware.
Пламмер, также известный как автор «Диспетчера задач» и технологии ZIP-папок в Windows, раскрыл, как в руки пиратов попал ключ FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8, из-за которого Microsoft, по всей видимости, не досчиталась прибыли от продажи ОС.
По его словам, ключ не был взломан, а утек из внутренних источников. За пять недель до официального релиза Windows XP его похитила группа распространителей пиратского ПО под названием devils0wn.
Хотя каждый лицензионный ключ в системе Microsoft изначально предназначен для однократного использования, этот оказался в «белом списке» и успешно активировал систему сотни, а то и тысячи раз. Лишь спустя время Microsoft добавила его в «чёрный список», прекратив массовое несанкционированное использование.
Ранее сообщалось, что с 14 октября Microsoft прекратит поддержку Windows 10.