Более 820 вылетов совершила санавиация Московской области с начала года

«В Московской области для оказания экстренной медицинской помощи задействованы три вертолета санитарной авиации, позволяющие в кратчайшие сроки доставить пациента в медучреждение. Один из вертолетов применяется для транспортировки детей в центр Рошаля. Всего с начала года силами санитарной авиации региона было совершено 824 вылета, в ходе которых было транспортировано 803 человека», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.