Более 820 вылетов совершила санавиация Московской области с начала года

Санавиация Московской области с начала текущего года совершила 824 вылета, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работа воздушной службы отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«В Московской области для оказания экстренной медицинской помощи задействованы три вертолета санитарной авиации, позволяющие в кратчайшие сроки доставить пациента в медучреждение. Один из вертолетов применяется для транспортировки детей в центр Рошаля. Всего с начала года силами санитарной авиации региона было совершено 824 вылета, в ходе которых было транспортировано 803 человека», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Отметим, в этом году санитарная авиация области совершила на 139 вылетов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.