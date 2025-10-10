В Ростове-на-Дону состоится творческая лаборатория «Библиокемп-Дон»

Творческая лаборатория «Библиокемп-Дон.2025» пройдет с 14 по 16 октября в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие организуют в Донской государственной публичной библиотеке Ростова-на-Дону. К нему присоединятся 30 молодых сотрудников библиотек из 8 городов и 13 районов региона. В качестве наставников выступят эксперты из Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Санкт-Петербурга.
Специалисты смогут поучаствовать в деловых играх «Библиобункер: построй команду мечты» и «Карьерный рост», в профессиональных дебатах «Поспорим о насущном» для выявления тенденций развития библиотечного дела в регионе и большом библиотечном чемпионате. Также в программе — самопрезентация «Минута славы», творческая мастерская «Биржа проектов», проектная сессия «Создаем проект, нужный людям», директорская сессия «100 вопросов взрослому» и публичная защита разработанных групповых проектов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.