Мобильная поликлиника посетит малые населенные пункты Красноярского края

Обследования в мобильной поликлинике смогут пройти жители малых населенных пунктов на востоке Красноярского края в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В поселок городского типа Нижняя Пойма 15−16 октября приедут кардиолог, невролог, аллерголог, врач функциональной диагностики. Также с 15 по 18 октября там будет работать передвижной маммограф. Жители деревни Тинской смогут пройти аналогичные обследования 17 октября. В поселке городского типа Нижний Ингаш специалисты будут работать 19−20 октября. Напомним, 9−10 октября врачи проводили обследования в селах Дзержинском и Ирбейском.
Состав бригад передвижного консультативно-диагностического центра «Мобильная поликлиника» формируется по заявкам районных больниц. Направления на консультацию к профильным врачам можно получить в медучреждениях по месту жительства. Флюорографическое и маммографическое обследования проводятся без направления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.