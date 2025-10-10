В гостинице Ростова-на-Дону оптимизировали уборку номеров

Гостиница Radisson Hotel Gorizont в Ростове-на-Дону сократила время уборки номеров на 20% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.