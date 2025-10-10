Ричмонд
В гостинице Ростова-на-Дону оптимизировали уборку номеров

Там были созданы и внедрены новые стандарты и пошаговые инструкции.

Гостиница Radisson Hotel Gorizont в Ростове-на-Дону сократила время уборки номеров на 20% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В ходе проекта были созданы и внедрены новые стандарты уборки и комплектации номеров. Пошаговые инструкции и требования к качеству на каждом этапе обеспечили единообразие и высокое качество обслуживания во всех категориях номеров отеля.

Среднее время уборки одного номера удалось сократить на 20%. Это увеличило гибкость работы горничных и ускорило подготовку номеров к заезду новых гостей, особенно в часы пиковой загрузки гостиницы.

«Сотрудники отеля освоили методики эффективного планирования и распределения ресурсов, научившись точно рассчитывать необходимое количество персонала и материалов для каждой смены. Теперь специалисты умеют оперативно выявлять узкие места в процессах и устранять их еще до возникновения проблем», — сообщила руководитель проекта от предприятия Дарина Луценко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.