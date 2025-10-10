В финал проекта «ТопБЛОГ» вышли 3 участника из Нижегородской области

Нижегородскую область на Медиафоруме представят Яна Ковалева, Светлана Колотилова и Елена Сысоева. Учитель-дефектолог специальной коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению Яна Ковалева в своем блоге рассказывает о находках по развитию когнитивных функций слабовидящих детей, пишет о путешествиях и саморазвитии. Светлана Колотилова в блоге делится опытом воспитания детей и психологической поддержки родителей, Елена Сысоева — автор блога о видеоиграх, о которых она говорит простым языком, без сложных терминов, делая контент понятным широкой аудитории.