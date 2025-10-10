В финал проекта «ТопБЛОГ» вышли 3 участника из Нижегородской области

Три блогера из Нижегородской области прошли в финал юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ», который реализуется при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«ТопБЛОГ» — один из крупнейших медиапроектов страны, объединяющий авторов, создающих честный, полезный и социально значимый контент. В пятом сезоне особое внимание уделено образовательному направлению — треку «Медиакампус». Блогеры прошли серию лекций, практических занятий и экспертных разборов, а главным испытанием стал конкурс выпускных работ, свои силы в котором пробовала тысяча участников.
Теперь финалисты примут участие в масштабном Медиафоруме, который пройдет 22−24 октября в образовательном центре «ШУМ» Калининградской области. На мероприятии подведут итоги трека «Медиакампус».
Нижегородскую область на Медиафоруме представят Яна Ковалева, Светлана Колотилова и Елена Сысоева. Учитель-дефектолог специальной коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению Яна Ковалева в своем блоге рассказывает о находках по развитию когнитивных функций слабовидящих детей, пишет о путешествиях и саморазвитии. Светлана Колотилова в блоге делится опытом воспитания детей и психологической поддержки родителей, Елена Сысоева — автор блога о видеоиграх, о которых она говорит простым языком, без сложных терминов, делая контент понятным широкой аудитории.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.