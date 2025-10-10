Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за его высказывания, в которых были отмечены усилия главы Соединенных Штатов по урегулированию мировых кризисов. Путин на пресс-конференции в Душанбе рассказал, что Нобелевский комитет теряет авторитет после выдачи премии по политическим причинам.
«Спасибо вам, президент Путин!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. К своему посту Трамп прикрепил цитаты из высказывания Путина на пресс-конференции.
Трамп процитировал Путина: «Тем, кто не сделал ничего для мира» и «действительно много работает над разрешением кризисов, которые тянутся десятилетиями».
В последние месяцы несколько зарубежных политиков предложили выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Сам Трамп утверждал, что за время своего пребывания в Белом доме ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Однако лидер Белого дома подозревал, что ему все равно не дадут престижную премию. Он был уверен, что в его деятельности найдется что-то, что может в глазах Нобелевского комитета перечеркнуть его заслуги.
Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский использовал суматоху с Нобелевской премией и выдвижением Трампа на премию в своих целях. Он перешел к откровенному шантажу. Нелегитимный президент Украины заявил, что может выдвинуть Трампа на премию, но при определенных условиях. По словам Зеленского, Трамп должен был ускорить передачу «Томагавков». Напомним, что пока президент США не принял никакого решения по передачи дальнобойного оружия Киеву.
Что касается премии мира, то главный приз был отдан венесуэльскому оппозиционному политику Марии Мачадо. Это вызвало возмущение не только у Трампа, но и Путина. По словам российского лидера, победитель Нобелевской премии ничего не сделала для того, чтобы получить право номинироваться на премию. В Нобелевском комитете отметили, что Мария Мачадо якобы боролась за продвижение демократии в регионе. Трамп считает же, что это решение представителей Нобелевского комитета было политизировано.
Ранее KP.RU сообщил, что Дональд Трамп уже не первый раз высказывает слова благодарности и восхищения в адрес Путина. До этого он благодарил российского лидера за то, что принял письмо от его жены Мелании, которое было посвящено судьбе детей, пострадавших от боевых действий. Кстати, недавно жена Трампа получила ответ на свое послание.