«Спасибо, вам, президент»: Трамп поблагодарил Путина за его слова

В последние месяцы несколько зарубежных политиков предложили выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Сам Трамп утверждал, что за время своего пребывания в Белом доме ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Однако лидер Белого дома подозревал, что ему все равно не дадут престижную премию. Он был уверен, что в его деятельности найдется что-то, что может в глазах Нобелевского комитета перечеркнуть его заслуги.