Тело театроведа Алексея Бартошевича кремируют

Алексей Бартошевич родился в декабре 1939 года в Москве. В 1961-м он окончил театроведческий факультет ГИТИСа, а в 1964-м аспирантуру. Он также был секретарем Союза театральных деятелей СССР, возглавлял Шекспировскую комиссию Научного совета по истории мировой культуры РАН. Он обладатель множества премий и наград.