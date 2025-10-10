Тело театроведа Алексея Бартошевича кремируют

Тело Алексея Бартошевича, театроведа, заслуженного деятеля науки России и театрального критика, кремируют. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа, заслуженного деятеля искусств РФ Григория Заславского.
По его словам, прощание с ним состоится 13 октября 2025 года в стенах Учебного театра ГИТИСа.
«Будет кремация. Прощание начнется в 10 и продлится до 12», — сообщил собеседник агентства.
Заславский не раскрыл, на каком кладбище будет захоронен прах Бартошевича.
Алексей Бартошевич родился в декабре 1939 года в Москве. В 1961-м он окончил театроведческий факультет ГИТИСа, а в 1964-м аспирантуру. Он также был секретарем Союза театральных деятелей СССР, возглавлял Шекспировскую комиссию Научного совета по истории мировой культуры РАН. Он обладатель множества премий и наград.
Напомним, о смерти Алексея Бартошевича стало известно 8 октября, ему было 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба института в телеграм-канале.