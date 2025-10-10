В Волгоградской области в 2026 году благоустроят около 100 территорий

В планах на 2026 год — обновление не менее 95 общественных территорий, 14 из которых уже определены по итогам всероссийского онлайн-голосования в этом году. Объекты благоустроят в 19 муниципальных образованиях региона, что улучшит условия проживания для более чем 1,6 млн человек.