В Волгоградской области в 2026 году благоустроят около 100 территорий

Около 100 общественных территорий планируют благоустроить в следующем году в Волгоградской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.
Реализацию мероприятий по обновлению территорий в текущем году и планы на 2026 год обсудили на заседании комитета Волгоградской областной Думы по строительству, жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
По итогам 2025 года в регионе планируют благоустроить 110 общественных и дворовых пространств. Как сообщил председатель регионального комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Баранов, на начало октября более чем на 60 объектах работы уже выполнены. В том числе работы завершили в парках «Железнодорожный» в городе Фролово и «Аксайская дубрава» в городе Котельниково, которые стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В планах на 2026 год — обновление не менее 95 общественных территорий, 14 из которых уже определены по итогам всероссийского онлайн-голосования в этом году. Объекты благоустроят в 19 муниципальных образованиях региона, что улучшит условия проживания для более чем 1,6 млн человек.
Как отметил заместитель главы Волгограда Шафран Тепшинов, с 2018 по 2024 год во всех районах города было приведено в порядок 77 общественных территорий. В том числе новый облик получили площадь Чекистов в Ворошиловском районе и бульварная часть проспекта имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Дзержинском районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.