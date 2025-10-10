В ноябре часть российских пенсионеров получит пенсию с учётом перерасчёта

По данным Росстата, в России средний размер пенсии опустился ниже четверти от средней заработной платы. В первой половине 2025 года пенсия составила 23 тысячи рублей, в то время как зарплата — около 100 тысяч рублей. Это минимальный уровень за последние 17 лет.