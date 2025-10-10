В Подмосковье задержали киллера, застрелившего директора лицея Мениса в 2002 году

«Когда господин Менис выходил во двор из старенького джипа, навстречу ему бросился молодой мужчина в черных джинсах и куртке. В руке у парня был пистолет с глушителем. Первая пуля попала в грудь директору, после чего он сразу упал. Киллер подбежал к лежащему на асфальте господину Менису, хотел сделать контрольный выстрел в голову, но в это время пистолет заклинило», — говорится в публикации от 11 октября 2002-го.