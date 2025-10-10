Предполагаемый бойфренд Анны Седоковой расставил всё по местам: он ответил на слухи об отношениях

Андрей Гавриленко, которого считают возможным возлюбленным певицы Анны Седоковой, рассказал о своих отношениях с певицей. В беседе с Super он отметил, что очень уважает артистку и давно поддерживает с ней дружеские связи. По его словам, между ними нет романтических отношений, а слухи о романе сильно преувеличены.
Гавриленко подчеркнул, что Анна — яркая и талантливая личность, с которой приятно общаться и делиться идеями. Он добавил, что из-за большого общественного интереса к Седоковой любая их совместная фотография вызывает бурные обсуждения. Однако он попросил не приписывать их дружбе скрытый смысл.
Касаясь слухов, Гавриленко пояснил, что у него и у Анны мало времени на личные встречи из-за плотных рабочих графиков. По его словам, светские мероприятия становятся хорошей возможностью для общения.
Ранее стало известно, что Анна Седокова приняла участие в новом реалити-шоу. Съёмки проекта проходили в Маскате, столице Омана, на берегу Аравийского моря. Компанию на проекте певице составил актёр Слава Чепурченко.