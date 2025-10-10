Предполагаемый бойфренд Анны Седоковой расставил всё по местам: он ответил на слухи об отношениях

Андрей Гавриленко, которого считают возможным возлюбленным певицы Анны Седоковой, рассказал о своих отношениях с певицей. В беседе с Super он отметил, что очень уважает артистку и давно поддерживает с ней дружеские связи. По его словам, между ними нет романтических отношений, а слухи о романе сильно преувеличены.