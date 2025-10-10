Ричмонд
Адвокат Вербицкая-Линник назвала причину госпитализации Федосеевой-Шукшиной

У артистки возникли проблемы с сердцем.

Источник: Аргументы и факты

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила сайту MK.ru ее подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По ее словам, 87-летняя актриса была доставлена в больницу после ухудшения состояния. У артистки возникли боли в сердце, усилилась тахикардия. Врачи делают все возможное для стабилизации состояния.

Вербицкая-Линник утверждает, что ухудшение здоровья у Федосеевой-Шукшиной произошло на фоне хронического стресса, связанного с семейными конфликтами.

«Конфликт между дочерями Ольгой и Марией до сих пор не разрешен, прав на авторское наследие Шукшина она полностью лишилась благодаря документам, которые ей представила на подпись Мария», — сказала адвокат.

Она отметила, что актриса сознательно избегает конфликтов и судебных разбирательств с дочерями.

Ранее сообщалось, что родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались в суде из-за наследства.