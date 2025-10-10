Назван самый подешевевший овощ в России

Первый осенний месяц принёс приятные новости для кошельков покупателей: морковь стала дешевле почти на 17% (16,6%). Следом за ней подешевели картофель (на 15,2%) и репчатый лук (на 14,8%). Также заметно снизились цены на капусту (на 12,8%) и свеклу (на 12,3%). Но не все овощи подешевели: помидоры, наоборот, взлетели в цене на 22,7%, а сладкий перец подорожал на 7,5%. В целом, овощи и фрукты в России в сентябре стали дешевле на 3,5%.