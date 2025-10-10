Дмитриев: Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться домой с Украины

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп помогла вернуться домой с Украины российской девочке. Об этом сообщил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, Мелания Трамп помогла девочке воссоединиться с семьей.
«В рамках своей огромной гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей» — написал Дмитриев в соцсети X.
Сама Мелания Трамп заявила, что за прошедшие сутки благодаря усилиям России и Соединенных Штатов Америки на родину были возвращены восемь детей с Украины, которые оказались в РФ. Первая Леди США также добавила, что российская сторона демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию об украинских детях.