Дмитриев: Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться домой с Украины

Сама Мелания Трамп заявила, что за прошедшие сутки благодаря усилиям России и Соединенных Штатов Америки на родину были возвращены восемь детей с Украины, которые оказались в РФ. Первая Леди США также добавила, что российская сторона демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию об украинских детях.