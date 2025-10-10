Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться домой с Украины

Первая леди США Мелания Трамп помогла российской девочке воссоединиться с семьей.

Источник: Комсомольская правда

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп помогла вернуться домой с Украины российской девочке. Об этом сообщил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, Мелания Трамп помогла девочке воссоединиться с семьей.

«В рамках своей огромной гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей» — написал Дмитриев в соцсети X.

Сама Мелания Трамп заявила, что за прошедшие сутки благодаря усилиям России и Соединенных Штатов Америки на родину были возвращены восемь детей с Украины, которые оказались в РФ. Первая Леди США также добавила, что российская сторона демонстрирует готовность предоставлять объективную и детальную информацию об украинских детях.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше