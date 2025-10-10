Малкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард Евгений Малкин, представляющий команду «Питтсбург Пингвинз», смог улучшить свои позиции в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный веб-сайт лиги.
В матче против клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Малкин сделал три результативные передачи, что позволило ему набрать 1351 очко в карьере.
Таким образом он обогнал шведского хоккеиста Матса Сундина, который имел 1349 очков, и занял 30-е место в рейтинге. На счету Малкина 514 голов и 837 результативных передач.
Следующим шагом для российского хоккеиста может стать преодоление рубежа, установленного канадским игроком Ги Лефлером, который сейчас занимает 29-е место с 1353 очками.
Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Буффало Сейбрз» объявил о том, что российский голкипер Александр Георгиев был выставлен на драфт отказов.