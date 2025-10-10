Малкин вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард Евгений Малкин, представляющий команду «Питтсбург Пингвинз», смог улучшить свои позиции в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный веб-сайт лиги.