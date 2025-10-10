Ричмонд
В США взорвался завод по производству взрывчатки, 19 человек пропали без вести

По факту взрыва на заводе в штате Теннесси проводится расследование.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Теннесси произошёл взрыв на заводе, где производится взрывчатка. В результате инцидента есть погибшие. Об этом пишет издание PBS, ссылаясь на сведения от оперативных служб.

В здании находилось 19 человек, и все они считаются пропавшими без вести, как сообщают местные средства массовой информации. На данный момент точное число погибших и причины взрыва остаются неизвестными. Очевидцы говорят, что дома в 20 минутах от завода, на котором произошел взрыв, тряслись. Местные власти предупреждают, что возможна повторная детонация.