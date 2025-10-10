В Молдову возвращаются дожди и холод: Синоптики обещают ливни, ветер и всего +10 градусов

С 14 по 17 октября температура воздуха немного понизится: ночью от +3 до +8 градусов, днём от +10 до +15 градусов. К концу следующей недели максимальные температуры снова немного поднимутся, достигнув +12..+17°C. Метеорологи уверяют, что в целом погода будет стабильной.