В Молдову возвращаются дожди и холод: Синоптики обещают ливни, ветер и всего +10 градусов

В эти выходные по всей территории страны пройдут дожди.
В субботу, 11 октября, температура воздуха ночью составит +5 до +11°C, днём — от +10 до +12°C. В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры до +13°C, ветер умеренный, местами порывистый, до 15−18 м/с. Атмосферное давление в этот период останется в пределах нормы.
На севере страны, днем + 8 — + 12 . Ночью — +9°C. Ожидаются дожди.
На юге Молдовы — днем + 10 — +12°C, ночью — + 11 .
В центре и в Кишиневе — днем +9°C — +11°C, в ночное время + 10 . Местами пройдут дожди.
С 14 по 17 октября температура воздуха немного понизится: ночью от +3 до +8 градусов, днём от +10 до +15 градусов. К концу следующей недели максимальные температуры снова немного поднимутся, достигнув +12..+17°C. Метеорологи уверяют, что в целом погода будет стабильной.
