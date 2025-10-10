Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдову возвращаются дожди и холод: Синоптики обещают ливни, ветер и всего +10 градусов

Прогноз погоды в Молдове на субботу, 11 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные по всей территории страны пройдут дожди.

В субботу, 11 октября, температура воздуха ночью составит +5 до +11°C, днём — от +10 до +12°C. В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры до +13°C, ветер умеренный, местами порывистый, до 15−18 м/с. Атмосферное давление в этот период останется в пределах нормы.

На севере страны, днем + 8  — + 12 . Ночью — +9°C. Ожидаются дожди.

На юге Молдовы — днем + 10  — +12°C, ночью — + 11 .

В центре и в Кишиневе — днем +9°C — +11°C, в ночное время + 10 . Местами пройдут дожди.

С 14 по 17 октября температура воздуха немного понизится: ночью от +3 до +8 градусов, днём от +10 до +15 градусов. К концу следующей недели максимальные температуры снова немного поднимутся, достигнув +12..+17°C. Метеорологи уверяют, что в целом погода будет стабильной.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдову готовили к энергетической независимости, а втянули в кабалу: После подорожания электроэнергии в Румынии, цены взлетят и в нашей стране — такой вот темный путь в ЕС.

Молдова должна покупать все самое дорогое, что «завалялось» на мировом рынке энергоресурсов (далее…).

Кишинев может лишиться памятников Котовскому, Сергею Лазо и «Освобождение от фашизма»: Если считаете, что это невозможно, вспомните, еще несколько лет назад, кто-то верил, что за Георгиевскую ленту будут нещадно штрафовать?

Министерство культуры Молдовы разрешило сносить памятники и монументы на территории республики (далее…).

Политический класс в Молдове поразил массовый психоз: Имя ему — европеизация головного мозга!

Нам навязывают черно-белую картину мира, упорно доказывая, что именно она и есть правда (далее…).