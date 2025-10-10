Более 40 компаний Нижегородской области представили свою продукцию в Москве

Программа выставки включает в себя круглые столы, панельные дискуссии, семинары, отраслевые конкурсы, форум «Женщины в АПК». Кроме того, на одной из площадок выставки проходит гастрономический фестиваль, где все желающие могут попробовать и купить фермерские продукты и больше узнать об их производстве. В этом году в фестивале участвуют три производителя из Нижегородской области — крестьянские (фермерские) хозяйства Савельева В. В. и Евсегнеева Н. В., а также компания «Городецкий Пряник».