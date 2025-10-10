Более 40 компаний Нижегородской области представили свою продукцию в Москве

Свою продукцию на XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» представили более 40 предприятий Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие проходит в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве с 8 по 11 октября при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Выставка приурочена к профессиональному празднику аграриев — Дню работника сельского хозяйства и продовольственных ресурсов в России.
«Нижегородская область традиционно широко представлена на выставке “Золотая осень”. Несмотря на то, что регион считается промышленным, развитие агропромышленного комплекса — одна из важнейших задач. Мы гордимся тем, что нижегородская молочная, мясная и другая продукция хорошо известна в разных уголках страны благодаря своему высочайшему качеству. Правительство стремится максимально поддерживать производителей в их стремлении к развитию, и эта работа дает свои плоды. Сегодня каждый четвертый рубль в регионе вкладывается именно в АПК», — рассказал заместитель губернатора региона Андрей Саносян.
На стенде Нижегородской области представлены мясная, колбасная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные изделия, сыры, майонезы и соусы, соленья, кондитерские изделия, напитки.
Программа выставки включает в себя круглые столы, панельные дискуссии, семинары, отраслевые конкурсы, форум «Женщины в АПК». Кроме того, на одной из площадок выставки проходит гастрономический фестиваль, где все желающие могут попробовать и купить фермерские продукты и больше узнать об их производстве. В этом году в фестивале участвуют три производителя из Нижегородской области — крестьянские (фермерские) хозяйства Савельева В. В. и Евсегнеева Н. В., а также компания «Городецкий Пряник».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.