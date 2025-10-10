Ричмонд
Актер Никита Ефремов появился с сестрой Верой на премьере фильма

Никита Ефремов с сестрой Верой позировал перед журналистами на премьере «Хроник русской революции».

Источник: Комсомольская правда

Актер Никита Ефремов пришел на премьеру фильма «Хроники русской революции» вместе со своей сестрой Верой. Они вместе позировали перед объективами журналистов, пишет Super.

Отмечается, что другие братья и сестры Никиты, в отличие от него, редко появляются на публике. Иногда актер делится их успехами в своем блоге. Недавно он рассказал о достижениях младшей сестры Нади в танцах.

Напомним, что Михаил Ефремов — отец шестерых детей от разных браков. В браке с Софьей Кругликовой у него родились дочери Вера и Надежда, а также сын Борис. Никита появился на свет во втором браке актера с Асей Воробьёвой. Сын Николай родился от брака с Евгенией Добровольской, а дочь Анна Мария — от брака с Ксенией Качалиной.

Ранее Никита Ефремов в одном из шоу поделился, что его отец постепенно привыкает к жизни после освобождения. На вопрос ведущего о том, не стал ли отец заваривать чай крепче, Никита с улыбкой ответил, что они не пили чай вместе. Он также отметил, что Михаил Ефремов с трудом узнал Москву из-за множества китайских автомобилей и изменений в городе.