Актер Никита Ефремов появился с сестрой Верой на премьере фильма

Ранее Никита Ефремов в одном из шоу поделился, что его отец постепенно привыкает к жизни после освобождения. На вопрос ведущего о том, не стал ли отец заваривать чай крепче, Никита с улыбкой ответил, что они не пили чай вместе. Он также отметил, что Михаил Ефремов с трудом узнал Москву из-за множества китайских автомобилей и изменений в городе.