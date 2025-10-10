Актер Никита Ефремов появился с сестрой Верой на премьере фильма

Актер Никита Ефремов пришел на премьеру фильма «Хроники русской революции» вместе со своей сестрой Верой. Они вместе позировали перед объективами журналистов, пишет Super.
Отмечается, что другие братья и сестры Никиты, в отличие от него, редко появляются на публике. Иногда актер делится их успехами в своем блоге. Недавно он рассказал о достижениях младшей сестры Нади в танцах.
Напомним, что Михаил Ефремов — отец шестерых детей от разных браков. В браке с Софьей Кругликовой у него родились дочери Вера и Надежда, а также сын Борис. Никита появился на свет во втором браке актера с Асей Воробьёвой. Сын Николай родился от брака с Евгенией Добровольской, а дочь Анна Мария — от брака с Ксенией Качалиной.
Ранее Никита Ефремов в одном из шоу поделился, что его отец постепенно привыкает к жизни после освобождения. На вопрос ведущего о том, не стал ли отец заваривать чай крепче, Никита с улыбкой ответил, что они не пили чай вместе. Он также отметил, что Михаил Ефремов с трудом узнал Москву из-за множества китайских автомобилей и изменений в городе.