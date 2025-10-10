Бой Бетербиева с американским боксером Николсоном отменен

Бой, который должен был состояться 22 ноября в рамках турнира «Ночь чемпионов» в столице Саудовской Аравии между российским экс-чемпионом мира в абсолютной категории Артуром Бетербиевым и американским спортсменом Деоном Николсоном, не состоится.
Об этом стало известно из заявления Николсона, размещенного на его официальной странице в социальной сети.
«Мне только что сообщили, что поединок с Артуром Бетербиевым отменяется. Жду новостей о другой возможной встрече. Я продолжаю усердно тренироваться и поддерживать форму. Артур, возможно, в следующий раз», — написал Николсон.
Ранее бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с aif.ru назвал очень высокой вероятность третьего боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.