Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Красноярск — Элита установили пункт весогабаритного контроля

В штатном режиме его планируют запустить в январе 2026 года.

Автоматический пункт весогабаритного контроля установили на 4-м км трассы Красноярск — Элита в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.

Оборудование позволит автоматически фиксировать проезжающий грузовой транспорт, определять его габариты и осевые нагрузки. Сведения об обнаруженных нарушениях водитель увидит на информационном табло.

«С 10 октября и в течение трех месяцев пункт будет работать в тестовом режиме, чтобы проверить корректность работы оборудования. За этот период будут фиксироваться все нарушения, связанные с весогабаритными параметрами автомобилей, о чем будут информировать владельцев транспортных средств. Штрафы при этом назначаться не будут. Кроме того, на пункте установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. В штатном режиме запустить пункт планируется в январе 2026 года», — рассказал руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.

Напомним, на территории региона функционируют уже восемь передвижных и четыре автоматических пункта весового контроля.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.