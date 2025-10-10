На трассе Красноярск — Элита установили пункт весогабаритного контроля

«С 10 октября и в течение трех месяцев пункт будет работать в тестовом режиме, чтобы проверить корректность работы оборудования. За этот период будут фиксироваться все нарушения, связанные с весогабаритными параметрами автомобилей, о чем будут информировать владельцев транспортных средств. Штрафы при этом назначаться не будут. Кроме того, на пункте установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. В штатном режиме запустить пункт планируется в январе 2026 года», — рассказал руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.