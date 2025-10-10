Пожизненное или казнь? Что ждет могилевского маньяка

«Маньяки и серийные убийцы ведут, в том числе в подростковом возрасте, такой обособленный образ жизни. К сожалению, на сегодняшний момент природа маньяков и серийных убийц не исследована полностью. То есть не создан такой шаблон, который можно приложить к любому лицу, найти какие-то точки соприкосновения и сказать, что вот, он подходит по всем параметрам. В семье или окружении выявить такого человека очень сложно», — подчеркнула старший преподаватель кафедры организации предварительного расследования Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Наталья Сидорик.