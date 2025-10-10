Пожизненное или казнь? Что ждет могилевского маньяка

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кропотливая работа милиционеров, следователей и экспертов — в эфире телеканала ОНТ специалисты рассказали, как смогли вычислить маньяка Юрия Демьянова, который в 1996—1999 годах убивал девочек и девушек.
Малоприметный и обычный на вид житель Могилева Юрий Демьянов, за плечами которого было 8 классов средней школы и ПТУ, оказался причастным к жестоким преступлениям. Мужчина действовал почти всегда одинаково — выслеживал жертв, шел за девочками и девушками, останавливал в подъездах, просил молчать, а при сопротивлении душил и совершал половой акт. В нескольких случаях он перерезал подросткам горло. Однажды напал на девочку прямо в ее квартире, зайдя через незапертую дверь.
Могилев, Витебск, Орша… В 1999 году последней пострадавшей от рук маньяка стала 16-летняя витебчанка Светлана. Она сопротивлялась и пыталась отбиться от напавшего. Демьянов бил ее и пытался задушить. Девушку спасло лишь то, что в подъезд вышел сосед с овчаркой, сразу побежавшей к месту преступления. Хозяин пса спугнул преступника, тот начал убегать, знакомый Светланы пытался его догнать, но не смог. После этого нападения прекратились, потому что насильник испугался разоблачения.
Все силы милиционеров, следователей и экспертов 27 лет назад были брошены на поиски преступника. «Эксперты работали, не считаясь с личным временем, — рассказала заместитель начальника главного управления судебно-медицинских экспертиз ГКСЭ Беларуси Ольга Дроздовская. — Работали на самом деле с полной отдачей».
В ФРГ заказали ДНК-экспертизу. «Они провели исследования и получили смешанные генотипы по трем эпизодам. И с учетом генотипов потерпевших был синтезирован генотип подозреваемого. Но в 1996 году у нас еще не было базы ДНК», — отметила Ольга Дроздовская.
Всевозможные улики, собранные на местах преступления, эксперты исследовали снова и снова, а с появлением новых технологий у них появились возможности проводить некоторые экспертизы самостоятельно, не привлекая зарубежных коллег. Так, на пуговице сохранившихся джинсов одной из жертв по двум небольшим следам определили геном преступника. В итоге могилевские сыщики вычислили подозреваемого.
Во время интервью корреспондентам телеканала ОНТ Юрий Демьянов сказал: «Убийства не были основной целью, просто так сложилось. Я запаниковал, испугался, что люди услышат. Преступления эти — они не цель мой жизни».
Родные обвиняемого не верят в причастность Юрия к совершенным деяниям. «Его отец до настоящего времени пишет жалобы на сотрудников правоохранительных органов. Это пожилой человек, который не в полном объеме разбирается, что такое генетическая экспертиза, каковы ее результаты, какова вероятность совпадения, и что это однозначное установление лица, чьи биологические образцы обнаружены на месте совершения преступления», — рассказал начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси Александр Агафонов.
Он добавил, что семья Демьянова была приличной, сам Юрий ничем не отличался, по характеру был скрытым и замкнутым.
«Маньяки и серийные убийцы ведут, в том числе в подростковом возрасте, такой обособленный образ жизни. К сожалению, на сегодняшний момент природа маньяков и серийных убийц не исследована полностью. То есть не создан такой шаблон, который можно приложить к любому лицу, найти какие-то точки соприкосновения и сказать, что вот, он подходит по всем параметрам. В семье или окружении выявить такого человека очень сложно», — подчеркнула старший преподаватель кафедры организации предварительного расследования Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Наталья Сидорик.
На допросах Демьянов пытался прикинуться дурачком, но экспертизы выявили, что он вменяем. «Выявлены отклонения шизоидально-диссоциального расстройства личности, а также расстройство полового предпочтения», — проинформировал Александр Агафонов.
«Они оказываются если не здоровыми, то имеющими психические заболевания, которые не влияют на способность осознавать свои действия и руководить ими», — отметила Наталья Сидорик.
В МВД рассказали, что после обнародования личности маньяка поступило 16 заявлений от белорусок, сообщивших о нападениях в те годы. Милиционеры проводят проверки по каждой информации.
«В настоящее время обвиняемому инкриминируется восемь убийств, два покушения на убийство, сопряженных с изнасилованием, четыре нападения на девочек-подростков, женщин. В настоящее время его действия с учетом времени квалифицируются по Уголовному кодексу БССР 1960 года. Это п. Ж ст. 100 УК, которая предусматривает наказание от 15 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь», — прокомментировал Александр Агафонов. -0-
