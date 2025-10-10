Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова* заявила о депрессии коллег из РФ

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова*, которая сейчас проживает в Европу, предположила, что ее экс-коллеги, ранее работавшие на федеральных каналах РФ, сейчас пребывают в депрессии и страдают от алкоголизма. С таким мнением она выступила в интервью.
— По моим личным ощущениям, мне кажется, что люди находятся в глубокой депрессии, они спиваются, они не знают, как жить. Многие из них находятся, я думаю, в вынужденной эмиграции, — отметила она.
Овсянникова*, однако, уточнила, что подробностей о состоянии своих бывших коллег не знает, поскольку с ней они больше не общаются, передает «Лента.ру».
3 октября стало известно, что Марина Овсянникова* и режиссер Григорий Амнуэль были признаны иностранным агентами на территории России. В тот же день реестр также пополнила московский муниципальный депутат Мария Соленова*. Они распространяли недостоверную информацию о решениях и деятельности российских властей.
Также стало известно, что Савеловский районный суд столицы признал журналиста Михаила Рубина* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
*Признаны иностранными агентами в России по решению Министерства юстиции РФ.