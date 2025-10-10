Ричмонд
В России рассказали о снижении цен на ряд продуктов питания: вот что подешевело

В Росстате заявили о снижении цен на продукты питания.

Источник: Комсомольская правда

В России рассказали о снижении цен на ряд продуктов питания. Отмечается, что в первую очередь подешевела плодовоовощная продукция. Об этом сообщила пресс-служба Росстата.

В сентябре индекс потребительских цен вырос до 100,34% по сравнению с августом и до 104,29% относительно сентября прошлого года, говорится в сообщении ведомства.

В сентябре цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,5%. Морковь подешевела на 16,6%, картофель — на 15,2%, репчатый лук — на 14,8%, а капуста стала стоить на 12,8% меньше.

При этом были и продукты, которые в той или иной степени выросли в цене. В частности, подорожали помидоры на 22,7%, перец сладкий вырос в цене на 7,5%, апельсины прибавили 4,9%, бананы — 3,5%.

Ранее KP.RU сообщил, что в Росстате рассказали, что подорожали не только продукты питания, но и туры на определенные направления. Лидерами по росту цен на отдых оказались Арабские Эмираты.