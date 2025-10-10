Более 300 человек приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре

Веломарафон «Сокольи горы» состоялся на территории спортивной школы «Чайка» в Самаре в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участниками мероприятия стали более 300 человек, сообщили в городской администрации.
«Наш веломарафон “Сокольи горы” в Самаре — это не просто соревнования. Это праздник спорта, здорового образа жизни и отличная возможность испытать себя на разных дистанциях», — отметил руководитель департамента спорта администрации города Дмитрий Чеканов.
Велосипедисты преодолели дистанции различной протяженностью — от 1 до 50 км. По итогам соревнования среди мужчин дистанцию в 30 км быстрее всех преодолел Александр Панчук, дистанцию в 50 км — Даниил Третьяков. У женщин самой массовой стала дистанция 10 км, в которой победила Латика Овчинникова.
Каждый участник получил памятную медаль, а лучшие спортсмены, показавшие высокие результаты в личном зачете, были отмечены дипломами, медалями соответствующих степеней и ценными призами от спонсоров и партнеров.
Отметим, 5 ноября в Самаре состоится забег «Чистый спорт», а 9 ноября — соревнования «В беге мы едины». Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.