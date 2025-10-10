Ричмонд
Ростовский аэропорт Платов планируется открыть в октябре

В октябре в ростовском аэропорту могут стать доступны шесть авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове аэропорт Платов планируют открыть в конце октября. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал о планах по открытию аэропортов на юге и в центральной части России, деятельность которых была приостановлена в феврале 2022 года. В сентябре 2025-го заработала воздушная гавань в Краснодаре, в июле — в Геленджике. Следующим на очереди был Ростов.

— Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик — не последний город, — сказал министр во время Восточного экономического форума.

Планируется, что первое время из Платова начнут летать шесть авиарейсов. Однако, по словам источника «КП-Ростов-на-Дону», открытие аэропорта могут перенести. Добавим, что официальной информации о работе Платова не поступало.

