Ростовский аэропорт Платов планируется открыть в октябре

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал о планах по открытию аэропортов на юге и в центральной части России, деятельность которых была приостановлена в феврале 2022 года. В сентябре 2025-го заработала воздушная гавань в Краснодаре, в июле — в Геленджике. Следующим на очереди был Ростов.