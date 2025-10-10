Ростовский аэропорт Платов планируется открыть в октябре

В Ростове аэропорт Платов планируют открыть в конце октября. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал о планах по открытию аэропортов на юге и в центральной части России, деятельность которых была приостановлена в феврале 2022 года. В сентябре 2025-го заработала воздушная гавань в Краснодаре, в июле — в Геленджике. Следующим на очереди был Ростов.
— Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик — не последний город, — сказал министр во время Восточного экономического форума.
Планируется, что первое время из Платова начнут летать шесть авиарейсов. Однако, по словам источника «КП-Ростов-на-Дону», открытие аэропорта могут перенести. Добавим, что официальной информации о работе Платова не поступало.
