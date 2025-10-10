В реготделении РКК высказались о возможной судьбе пропавших Усольцевых

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) в Красноярском крае Алена Миронова заявила, что погода не оставляет надежд найти пропавшую семью Усольцевых живой. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
По ее словам, на скалах сейчас очень опасно из-за снега, там можно сломать ногу или сорваться.
«Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Они все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей. По их обратной связи, когда они приходят, они говорят, что это просто бессмысленно. Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что следователи рассматривают несчастный случай как основную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Правоохранители также оценивают шансы найти пропавших живыми как минимальные, заявил источник RT в следственном управлении.