В реготделении РКК высказались о возможной судьбе пропавших Усольцевых

В отделении РКК считают, что погода не оставляет шансов пропавшим Усольцевым.

Источник: Комсомольская правда

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) в Красноярском крае Алена Миронова заявила, что погода не оставляет надежд найти пропавшую семью Усольцевых живой. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

По ее словам, на скалах сейчас очень опасно из-за снега, там можно сломать ногу или сорваться.

«Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Они все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей. По их обратной связи, когда они приходят, они говорят, что это просто бессмысленно. Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают несчастный случай как основную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Правоохранители также оценивают шансы найти пропавших живыми как минимальные, заявил источник RT в следственном управлении.