Фанат Билли Айлиш набросился на певицу во время ее концерта

В октябре прошлого года Айлиш упала со сцены во время концерта в Мэдисон-сквер-гарден. После исполнения своих хитов в поддержку нового релиза Hit Me Hard and Soft артистка попрощалась с залом и начала уходить со сцены. Однако после этого она оступилась и упала лицом вперед. Позже знаменитость рассказала подписчикам в социальных сетях, что серьезных травм ей удалось избежать.