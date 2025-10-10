Фанат Билли Айлиш набросился на певицу во время ее концерта

Один из поклонников американской певицы Билли Айлиш набросился на нее во время концерта в Майами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Концертный тур при этом назывался Hit Me Hard and Soft, что можно перевести на русский язык как «Ударь меня сильно и мягко».
Мужчина грубо схватил 23-летню артистку во время того, как она подошла к толпе своих поклонников, а затем попытался повалить. Из-за этого Айлиш ударилась об ограждение и чуть не упала.
Однако охрана отреагировала на это практически моментально. Толпу поклонников откинули, певицу подхватили, а агрессивного мужчину скрутили и вывели из зала, сообщает Telegram-канал.
В октябре прошлого года Айлиш упала со сцены во время концерта в Мэдисон-сквер-гарден. После исполнения своих хитов в поддержку нового релиза Hit Me Hard and Soft артистка попрощалась с залом и начала уходить со сцены. Однако после этого она оступилась и упала лицом вперед. Позже знаменитость рассказала подписчикам в социальных сетях, что серьезных травм ей удалось избежать.