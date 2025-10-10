«Конец свободного интернета»: Дуров разместил предупреждение для ЕС в Telegram

По его словам, обещанный свободный обмен информацией в виде интернета постепенно становится лишь мощным инструментом контроля. Для примера он привел «антиутопические меры» ЕС, среди которых цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверки возраста в Австралии или массовое скачивание личных сообщений пользователей на территории всего Евросоюза. В Германии, по его данным, преследуют тех, кто критикует чиновников в интернете, а в Великобритании «тысячи людей оказываются в тюрьме за твиты».