«Конец свободного интернета»: Дуров разместил предупреждение для ЕС в Telegram

В мессенджере Telegram у пользователей из ряда стран на территории Евросоюза (ЕС) появилось уведомление с подписью «Конец свободного интернета». При нажатии на плашку с подписью «Интернет становится инструментом контроля» пользователя автоматически переводят в канал основателя Telegram Павла Дурова на публикацию, в которой он порассуждал о цензуре в Сети.

Сообщения о таком уведомлении поступили от владельцев сим-карт в Италии, Венгрии, Чехии и Франции, передает «Газета.Ru».

— У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами, — говорится в посте Дурова.

По его словам, обещанный свободный обмен информацией в виде интернета постепенно становится лишь мощным инструментом контроля. Для примера он привел «антиутопические меры» ЕС, среди которых цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверки возраста в Австралии или массовое скачивание личных сообщений пользователей на территории всего Евросоюза. В Германии, по его данным, преследуют тех, кто критикует чиновников в интернете, а в Великобритании «тысячи людей оказываются в тюрьме за твиты».

