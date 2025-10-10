В Смоленской области начал работу первый в России завод по производству полимерных компаундов полного цикла

Продукцию, которую выпускает завод, используют в строительстве, энергетике, транспорте и автомобильной промышленности. На площадке установлено технологическое оборудование и организована лаборатория, где разрабатывают новые составы материалов.
Производственная линия рассчитана на выпуск 400 тонн компаундов в месяц. К 2027 году планируется увеличить объемы производства более чем в два раза. Общий объем инвестиций в проект составил 300 млн рублей. Второй этап предусматривает вложения более 500 млн рублей.
«Запуск нового завода укрепит позиции России в производстве современных полимерных материалов и обеспечит отечественные предприятия качественным и безопасным сырьем. Это большой шаг в развитии региональной химической отрасли, который подтверждает статус региона с эффективной промышленной политикой», — написал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.