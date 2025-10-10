Килинкаров: блэкауты могут привести к социальному взрыву на Украине

«Социальный взрыв возможен. Если украинские власти будут продолжать ту же политику, которая будет приводить к эскалации конфликта с нанесением серьезных ударов по энергетике на Украине, то рано или поздно страна останется без света, без тепла, без воды, без канализации. Но вы же понимаете, что одно дело держать в кулаке народ, у которого есть свет, газ, тепло и дискотеки, а другое дело, когда этого нет. Это две разные совершенно ситуации», — объяснил свою позицию эксперт.