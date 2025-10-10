Килинкаров: блэкауты могут привести к социальному взрыву на Украине

На фоне блэкаутов на Украине вполне возможен социальный взрыв. Таким мнением поделился с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Социальный взрыв возможен. Если украинские власти будут продолжать ту же политику, которая будет приводить к эскалации конфликта с нанесением серьезных ударов по энергетике на Украине, то рано или поздно страна останется без света, без тепла, без воды, без канализации. Но вы же понимаете, что одно дело держать в кулаке народ, у которого есть свет, газ, тепло и дискотеки, а другое дело, когда этого нет. Это две разные совершенно ситуации», — объяснил свою позицию эксперт.
По словам экс-нардепа пока люди никак не реагируют на сложившуюся ситуацию, потому что не могут сориентироваться.
«Люди недовольны, что нет света, но люди не понимают, насколько надолго ли это. Пока их уверяют, что там делают все возможное. Представьте, вы живете в квартире, выключили свет, все друг у друга спрашивают, разговоры ведутся на бытовом уровне. Никто пока ничего не понимает. Я думаю, власть сама еще пока не до конца понимает, как выходить из этой ситуации», — отметил он.
Напомним, что в ночь на 10 октября ВС РФ обрушили шквал ударов высокоточными боеприпасами по ключевым узлам инфраструктуры Украины, которые поддерживают её военный потенциал. Результатом стал блэкаут в Киеве.