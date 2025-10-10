Ричмонд
Минскэнерго предупредило о шуме вблизи минской ТЭЦ-3 в субботу и воскресенье

В Минске будет раздаваться шум в районе ТЭЦ-3 — что делать минчанам.

Источник: Комсомольская правда

Минскэнерго предупредило жителей Минска о повышении шума вблизи ТЭЦ-3. Подробности сказали в телеграм-канале предприятия.

Так, в Минске в субботу, 11 октября, и в воскресенье, 12 октября, на ТЭЦ-3 будут проводиться пуско-наладочные работы на техническом оборудовании.

В связи с этим жители Заводского района могут слышать шум в районе теплоэлеткроцентрали.

— В дневное время возможно временное повышение уровня шума вблизи территории станции, — предупредили энергетики минчан.

В Минэнерго заметили, что «шумные» мероприятия необходимы, чтобы обеспечить надежную работу станции, а также бесперебойные тепло- и электроснабжение.

Тем временем доллар дешевеет четвертый день подряд на торгах в Беларуси.