Минскэнерго предупредило о шуме вблизи минской ТЭЦ-3 в субботу и воскресенье

Минскэнерго предупредило жителей Минска о повышении шума вблизи ТЭЦ-3. Подробности сказали в телеграм-канале предприятия.
Так, в Минске в субботу, 11 октября, и в воскресенье, 12 октября, на ТЭЦ-3 будут проводиться пуско-наладочные работы на техническом оборудовании.
В связи с этим жители Заводского района могут слышать шум в районе теплоэлеткроцентрали.
— В дневное время возможно временное повышение уровня шума вблизи территории станции, — предупредили энергетики минчан.
В Минэнерго заметили, что «шумные» мероприятия необходимы, чтобы обеспечить надежную работу станции, а также бесперебойные тепло- и электроснабжение.
