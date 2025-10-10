Два человека погибли при взрыве в частном доме в Волгоградской области

Два человека погибли в Ленинском районе Волгоградской области. Причиной стал взрыв в частном доме. Об этом в пятницу, 10 октября, ообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Предварительно, четыре человека пострадали, их доставили в региональные медицинские учреждения. Источник издания также заявил, что среди пострадавших — трое детей, но они, к счастью, не получили серьезных травм, угроз для жизни нет.
Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы, причины и подробности взрыва уточняются.
