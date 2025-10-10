Мощный взрыв произошел на фабрике в США, есть погибшие

Мощный взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems, расположенном недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 километрах к юго-западу от Нэшвилла, штат Теннеси, США. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Спасательные службы не могут добраться до места происшествия из-за продолжающихся хлопков, рассказал агентству фельдшер скорой помощи округа Хикман Дэвид Стюарт. Позже в Сети появились кадры с разбросанными обломками здания и поврежденными автомобилями. Жители Лобелвилля, находящегося чуть более чем в 20 минутах езды от завода, рассказали, что их дома ощутимо тряслись, говорится в материале.
Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис охарактеризовал взрыв как «очень разрушительный», отметив, что он «охватил целое здание». Согласно NBC News, несколько человек пропали без вести, а также есть погибшие, добавил шериф. Позже мэр округа Хикман Джим Бейтс уточнил телеканалу ABC News, что по меньшей мере 13 человек считаются пропавшими без вести.
Компания Accurate Energetic Systems занимается производством взрывчатых веществ и энергетического оборудования для военной, аэрокосмической, горнодобывающей отраслей и сноса зданий.
В апреле здание американской военной компании Northrop Grumman в штате Юта было разрушено в результате взрыва. По данным Fox13 News, тогда никто не пострадал.