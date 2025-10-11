В Татарстане составят список имен для наречения новорожденных

Соответствующие планы обсудили в Управлении ЗАГС Кабинета министров РТ на встрече с директором Института языка, литературы и искусств имени Галимджана Ибрагимова Академии наук Татарстана Ильгизом Халиковым, сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны договорились провести встречу с исследователями ИЯЛИ и Казанского федерального университета, начальниками отделов Управления ЗАГС Татарстана, представителями Минцифры РТ и Татарского книжного издательства, чтобы актуализировать список имен на сайте управления.
Кроме того, Ильгиз Халиков и руководитель Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова обменялись книгами.
В разделе «Услуги ЗАГС» официального сайта управления уже сейчас размещен Татарско-русский словарь личных имен, отчеств и фамилий, разработанный ИЯЛИ и одобренный президиумом Академии наук Татарстана.
В сентябре были названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Татарстане с начала года, о чем сообщал «Татар-информ».
Вместе с тем еще в феврале этого года сообщалось, что в Государственной Думе подготовили законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Позднее сервис по подбору детских имен предложили запустить на портале госуслуг.
Поддержка традиционных семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья». Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.