Рекордно сильная молния мощностью 376 кА ударила в небе над Адлером

Это не первый случай, когда над курортом фиксируются такие атмосферные аномалии. Например, 19 сентября в Адлере был зафиксирован разряд силой 215 килоампер, а год назад, 18 октября, в районе поселка Сириус произошла грозовая серия с пиком в 335 килоампер.