Рекордно сильная молния мощностью 376 кА ударила в небе над Адлером

В ночь на 10 октября над Адлером ударила рекордная сверхсильная молния. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».
Разряд мощностью 376 килоампер (кА) ударил в горной местности примерно в 01:35 по местному времени. Многие приняли грохот за взрыв или работу систем противовоздушной обороны.
Затем последовала серия вспышек, каждая из которых имела силу от 100 до 200 килоампер. Причем средняя молния обладает зарядом порядка 20−30 килоампер. Ночной разряд в Адлере оказался в десятки раз мощнее обычного.
Это не первый случай, когда над курортом фиксируются такие атмосферные аномалии. Например, 19 сентября в Адлере был зафиксирован разряд силой 215 килоампер, а год назад, 18 октября, в районе поселка Сириус произошла грозовая серия с пиком в 335 килоампер.
Метеорологи отмечают, что столь сильные разряды случаются редко, но полностью исключать их нельзя, особенно в горных районах и при высокой влажности, говорится в публикации.
В июле стало известно, что молния длиной 829 километров, которую зафиксировали в США в октябре 2017 года между американскими штатами Техас и Канзас, установила новый мировой рекорд. Для преодоления такого расстояния автомобилю потребовалось бы около девяти часов, а коммерческому самолету — по меньшей мере 1,5 часа.