Латвия депортирует более 800 россиян за миграционное нарушение

В Латвии насчитывается около 1,8 миллиона жителей, из которых почти 40 процентов говорят на русском языке. Однако в стране признан только один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного. Кроме того, в Латвии принят новый закон о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский язык тоже можно будет изучать, но только как «язык меньшинства». Власти Латвии в 2022 году разрешили продлевать вид на жительство для россиян только в исключительных случаях, после этого началась волна депортаций.