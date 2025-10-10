Ричмонд
Латвия депортирует более 800 россиян за миграционное нарушение

Власти Латвии сообщили, что россияне должны покинуть страну в срок до 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

Более 800 россиян в Латвии могут быть депортированы из-за нарушений миграционного законодательства. Об этом пишет Politico.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — заявила изданию директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.

Она охарактеризовала их пребывание в стране после истечения установленного срока как незаконное.

В Латвии насчитывается около 1,8 миллиона жителей, из которых почти 40 процентов говорят на русском языке. Однако в стране признан только один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного. Кроме того, в Латвии принят новый закон о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский язык тоже можно будет изучать, но только как «язык меньшинства». Власти Латвии в 2022 году разрешили продлевать вид на жительство для россиян только в исключительных случаях, после этого началась волна депортаций.

Ранее KP.RU сообщил, что в МИД Латвии предупредили о своих намерениях депортировать как можно больше россиян. Они якобы угрожают национальной безопасности страны.