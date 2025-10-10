Ричмонд
Город Ровно на западе Украины частично остался без электричества

В городе не работают светофоры и остановилось движение троллейбусов.

Источник: Аргументы и факты

Город Ровно, расположенный в западной части Украины, частично обесточен. В городе не работают светофоры и приостановлено движение троллейбусов, пишет украинское издание «Страна.ua».

Также стало известно, что графики аварийных отключений электроэнергии введены 10 октября введены в Кировоградской области Украины.

«Графики аварийных отключений вводятся при аварийном дефиците мощности в энергосистеме», — проинформировали в компании «Кировоградоблэнерго».

При этом отмечается, что графики почасовых отключений в области не применялись.

Накануне стало известно об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая посоветовала жителям крупных украинских населённых пунктов, особенно Киева, рассмотреть возможность временного переезда из-за риска масштабных отключений света.

В свою очередь, мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей города запастись водой и продуктами.