Пользователей Telegram в ЕС предупредили о «конце свободного интернета»

Сообщается, что уведомление появилось у владельцев сим-карт в Италии, Венгрии, Польше, Чехии и Франции.

Источник: Аргументы и факты

На территории ряда стран Европейского союза пользователи Telegram увидели уведомление с надписью «Конец свободного интернета».

После нажатия на ссылку с подписью «Интернет становится инструментом контроля» пользователи перенаправляются в канал основателя мессенджера Павла Дурова, где размещен его пост о растущей цензуре в сети.

Сообщается, что уведомление появилось у владельцев сим-карт в Италии, Венгрии, Польше, Чехии и Франции.

В публикации Дуров отметил, что «у нынешнего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет», который, по его словам, из средства свободного обмена информацией превратился в инструмент контроля.

Он обратил внимание, что в странах, ранее считавшихся свободными, вводятся «антиутопические меры» — цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверка возраста в Австралии и масштабное сканирование личных сообщений в Евросоюзе. В числе примеров Дуров также упомянул Германию и Францию.

«Мрачный антиутопический мир стремительно приближается, пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы, и кто позволил их отнять», — заявил основатель Telegram.

Он добавил, что современное человечество, по его мнению, предает наследие предков и движется к «моральному, интеллектуальному, экономическому и биологическому самоуничтожению».

Ранее Павел Дуров заявил, что Telegram отказался удалять политканалы по просьбе Франции и Молдавии.

